Top 14 : Boffelli officialisé par le Racing 92, Urdapilletta annoncé à Perpignan

Dans le rugby français, la filière argentine est toujours aussi prospère. Un nouveau rugbyman venu d'Amérique du Sud va débarquer dans le Top 14 au mois de janvier : Emiliano Boffelli.La nouvelle a été officialisée ce mardi par le club. Cet arrière polyvalent a participé à la dernière Coupe du Monde avec les Pumas. Sur la scène internationale, le natif de Rosario a 31 sélections à son compteur. Ces quatre dernières saisons, il évoluait en Super League au sein des Jaguares. Avec lui, le Racing 92 renforce encore un peu plus sa base arrière en prévision des échéances à venir. A La Défense Arena, il va retrouver son compatriote Juan Imhoff.Emiliano Boffelli n'est pas le seul joueur argentin à se préparer à un transfert. Benjamin Urdapilleta est annoncé à Perpignan par nos confrères du Midi Olympique. L'arrière de 34 ans arrive en fin de contrat à Castres et pourrait s'engager avec l'actuel leader de Pro D2. En Catalogne, le natif de Buenos Aires pourrait connaître son troisième club français après Castres où il a été champion de France en 2018 et Oyonnax. Celui qui a participé à la Coupe du Monde 2019 a aussi évolué aux Harlequins après une expérience en Argentine avec le Pampas XV, un club qui a aussi vu passer Emiliano Boffelli.Le Sud-américain pourrait y retrouver son compatriote Jeronimo De La Fuente. Une preuve de plus que les joueurs argentins ont encore de beaux jours devant eux dans l'Hexagone.