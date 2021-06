K-Train on his way to Biarritz , Welcome to Wallabies lors de 61 matchs (22 essais), le trois-quarts centre va venir vivre à Biarritz sa première expérience loin de l’Australie. Natif de Suva, sur les îles Fidji, le joueur de 30 ans, n’a connu que les Brumbies, puis la Western Force durant sa carrière professionnelle débutée en 2012. C'est via un tweet de Jean-Baptiste Aldigé, le président du club, que le BO a annoncé la signature de Tevita Kuridrani pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024. Sans doute que la présence dans l’effectif biarrot d’Henry Speight, également natif de Suva et qui a porté à 19 reprises le maillot des Wallabies, a pu peser dans la balance. Cette signature va permettre au staff du BO de former une ligne de centre à même de mettre en difficulté les grosses cylindrées du Top 14, associant Tevita Kuridrani à l’international néo-zélandais Francis Saili (2 sélections). Biarritz ne veut pas être reprendre l’ascenseur dans un an et s’en donne visiblement les moyens.