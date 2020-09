Top 14 : 8000 spectateurs autorisés à La Rochelle

Soulagement du côté de La Rochelle ! Le club jaune et noir a reçu l’autorisation de recevoir 8000 personnes dans les tribunes du Stade Marcel Deflandre samedi (15h15) pour le match de la 1ere journée de Top 14 contre le RC Toulon. La préfecture de Charente-Maritime a donné son accord ce mardi. « Nous rappelons à tous nos supporters que les gestes barrières et le port du masque resteront de rigueur dans l'enceinte et aux abords du stade samedi », précise bien sûr le Stade Rochelais.

Jauge augmentée également à Brive et Clermont

Les rassemblements de plus de 5000 personnes restent interdits en France au moins jusqu’au 30 octobre, sauf en cas de dérogation des préfets dans les départements qui ne sont pas classés rouges, ce qui est le cas de 21 d’entre eux, mais pas de la Charente-Maritime. Ce week-end, outre La Rochelle, ce sont les villes de Montpellier, Paris, Agen, Lyon, Brive et Clermont qui reçoivent des matchs à l’occasion de la 1ere journée de Top 14. L’Hérault et Paris sont classés rouges et les stades ne pourront donc accueillir que 5000 personnes au maximum (le Stade Français a toutefois demandé le report de son match contre Bordeaux-Bègles en raison de plusieurs cas de coronavirus). Les rencontres à Agen et Lyon se dérouleront également devant 5000 personnes maximum, celui à Brive devant 9000 personnes et celui à Clermont devant 10 000 personnes. Si la situation sanitaire ne s’aggrave pas d’ici ce week-end, bien sûr.