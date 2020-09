Stade Français : Sanchez, Hamdaoui, Delbouis et Segonds prolongent

Prolongations en pagaille au Stade Français. Sur son site officiel, le club parisien a annoncé que quatre de ses joueurs venaient de prolonger leur contrat chez les Soldats Roses. Il s'agit de Kylian Hamdaoui (26 ans), Joris Segonds (24 ans), Julien Delbouis (21 ans) et Nicolas Sanchez (32 ans). Ce dernier et plus expérimenté des quatre Parisiens ayant rempilé en ce début de saison porte les couleurs du Stade Français depuis deux ans.

Arrivé en 2018 dans la Capitale, le demi d'ouverture international argentin compte 29 apparitions sous les couleurs parisiennes, pour lesquelles il a également totalisé 237 points au total. Hamdaoui défend lui aussi le maillot des Rose et Bleu depuis deux saisons. Comme Sanchez, il a opté pour le choix de la continuité en décidant de maintenir sa confiance à ce club avec lequel il a déjà disputé 37 matchs, avec quinze essais à son actif. L'ancien arrière du Biarritz Olympique présente surtout la particularité d'avoir été titulaire lors de toutes les rencontres qu'il a jouées depuis son arrivée à Paris.

Delbouis, seulement 21 ans mais déjà 33 matchs à son compteur



Joris Segonds, débarqué d'Aurillac en 2019, n'est là que depuis un an, lui. Cependant, comme ses trois coéquipiers, le jeune demi d'ouverture a choisi de prolonger l'aventure dans la Capitale. En 22 matchs, le numéro 10 à la double nationalité (la sélection espagnole l'a d'ailleurs approché pour qu'il rejoigne prochainement la Roja) a inscrit 97 points. Contrairement à Hamdaoui, Segonds et Sanchez, Delbouis est toujours un pensionnaire du centre de formation du Stade Français. Ce qui n'empêche pas le jeune trois-quart de 21 ans d'avoir déjà eu sa chance à de très nombreuses reprises avec l'équipe première (malgré son jeune âge, il affiche déjà 33 matchs à son actif).

Le club parisien rappelle d'ailleurs que l'ancien joueur de Massy arrivé en 2018 de l'autre côté du périphérique voit en Delbouis un joueur « prometteur », et se félicite comme pour les trois autres éléments de le voir prolonger son bail. « Le club tient à renouveler sa confiance envers ses quatre joueurs de talent, qui s'investissent au quotidien au sein du club », précise dans son communiqué le Stade Français, qui assure ainsi ses arrières.