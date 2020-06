Stade Français : Quesada revient à Paris !

🔙🏠😍 i Bienvenido a casa Gonza !



Faire retrouver des couleurs au Stade Français

Gonzalo Quesada rentre au bercail ! L’Argentin de 46 ans sera le nouvel entraîneur du Stade Français la saison prochaine, comme l’a annoncé le club parisien ce vendredi soir. Déjà passé sur le banc parisien entre 2013 et 2017 et vainqueur du Top 14 2015 et de la Challenge Cup 2017, l’ancien ouvreur (ou arrière) entraînait depuis l’an passé la franchise argentine des Jaguares, qui participe au Super Rugby. Sous contrat pendant encore une saison, l’Argentin a vu le vent tourner en raison de la pandémie de coronavirus. En effet, les Jaguares ont été écartés du Super Rugby et la Fédération argentine a clairement incité ses joueurs à quitter le pays.pour chapeauter Julien Arias et Laurent Sempéré, promus entraîneurs en novembre après le limogeage de Heyneke Meyer.« Notre club de la capitale comptera sur la grande expérience et l’enthousiasme de son nouvel Entraîneur en Chef pour démarrer un nouveau cycle et renouer avec la réussite sportive », précise le communiqué du club, qui ne précise pas la durée du contrat. Gonzalo Quesada, qui avait également porté les couleurs du Stade Français en tant que joueur en 2004-05, aura pour objectif de faire retrouver des couleurs au club parisien, qui était dernier du classement de Top 14 avant l’arrêt définitif de la saison.