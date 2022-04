Stade Français Paris : Saison terminée pour Joris Segonds

Les nuages s’accumulent sur le Stade Français Paris dans cette fin de saison. Battu à trois reprises par le Racing 92 lors des trois derniers week-end et donc éliminé de la Champions Cup, le club de la Capitale est toujours en lutte pour le maintien avec dix points d’avance sur l’actuel barragiste Perpignan à quatre journées de la fin de la saison régulière. Une dernière ligne droite pour laquelle Gonzalo Quesada va devoir composer sans Tolu Latu, dont la saison est déjà terminée pour cause de suspension, quand Waisea est écarté des terrains pour encore quelques secondes sur blessure. Alors que l’infirmerie est déjà bien pleine, elle a accueilli récemment un nouveau patient selon les informations de RMC Sport. Titularisé à 17 reprises cette saison avec le club parisien, Joris Segonds ne devrait plus fouler les pelouses du Top 14 cette saison.

Segonds touché à la mâchoire

Aligné d’entrée le week-end dernier sur la pelouse de la Paris-La Défense Arena à l’occasion du revers concédé face au Racing 92 dans le cadre des huitièmes de finale de la Champions Cup, le demi d’ouverture a cédé sa place dans le dernier quart d’heure à Nicolas Sanchez. Une sortie qui n’aurait absolument rien d’anodin. En effet, l’ancien joueur d’Aurillac souffrirait d’une fracture à la mâchoire. Une blessure qui ne lui a pas permis de poursuivre la rencontre face aux Ciel-et-Blanc mais qui va surtout l’écarter des terrains pour le reste de la saison. Alors que le Stade Français Paris doit affronter Pau, Clermont, La Rochelle et Brive à l’occasion des quatre dernières journées de la saison régulière du Top 14, cette absence supplémentaie sera à n’en pas douter un handicap pour le club de la Capitale, à l’effectif déjà bien diminué.