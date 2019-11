Stade Français-Fickou: "Ne pas croire que ça n'arrive qu'aux autres..."

La relance, que Thomas Lombard, le nouveau Directeur général, est censé incarner, a fait pschittt au Stade Français : le derby a tourné largement en faveur des voisins et rivaux du Racing 92 ce dimanche, à Jean-Bouin (9-25).

"Il y a pas photo ce soir (dimanche), ils ont été bien meilleurs que nous dans le combat, ils ont gagné leurs duels", reconnaissait avec lucidité et honnêteté le trois-quarts centre international, Gaël Fickou, interrogé au micro de Canal+ au terme de cette victoire bonifiée des Franciliens. "On est en difficultés, maintenant, ça nous appartient... Il faut qu’on se serre, il va falloir sortir la tête de l’eau. On est tombés sur une bonne équipe du Racing, les meilleurs ont gagné et on aura notre revanche plus tard."

Quand au discours tenu la veille par le propriétaire du club, Hans-Peter Wild, "pas du tout inquiet" de voir le club de la capitale lanterne rouge de ce Top 14, Fickou met en garde : "Si on est réaliste, il ne faut pas croire que ça n’arrive qu’aux autres. Avec la qualité qu’il y a sur le terrain, on est capables de faire mieux. A nous de nous remettre en question."