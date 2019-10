Stade Français-Danty: "Le Top 14, ce n'est pas notre niveau"

Le Stade Français s'est lourdement incliné à Castres (46-16), ce samedi lors de la sixième journée du Top 14. Une cinquième défaite, déjà, pour les Parisiens, derniers du classement. Jonathan Danty a dressé un constat inquiétant à l'issue de la rencontre.

"Il n'y a pas grand chose à dire, a commencé le centre au micro Rugby+. En fin de première période, on est encore dans le match mais on prend un essai au bout de 30 secondes en revenant du vestiaire. On a l'impression que les erreurs se répètent tous les weekends, c'est dur. Malheureusement, c'est compliqué. Le plus important c'est de produire quelque chose sur le terrain. Là, il ne se passe rien, on est fantomatique, on a l'impression que le Top 14 ce n'est pas notre niveau... S'il faut jouer le maintien, on le fera."