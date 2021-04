Stade Français : Accord pour Castets (Toulouse) ?

Direction Paris pour Clément Castets ? Le Stade Français est lancé, et il ne s'arrête plus. Chaque jour, un nom vient s'ajouter à la liste des joueurs en passe de venir renforcer le club de la Capitale. Et au lendemain de l'annonce de l'arrivée du pilier droit sud-africain de Nevers (Pro D2) Nemo Roelofse en parallèle des bruits de couloir de plus en plus prononcés autour de l'éventuelle arrivée du All Black Ngani Laumape pour pallier le départ de Gaël Fickou chez les voisins du Racing 92, un nouveau nom est venu gonfler la case transferts des Soldats Roses. Il s'agit de Clément Castets, le jeune pilier gauche de 24 ans de Toulouse. A en croire nos confrères de RMC Sport, toutes les parties concernées, à savoir les deux clubs, les représentants du joueur et le joueur lui-même, seraient déjà parvenues à s'entendre, et cet accord en question révélé par le média devrait déboucher sur le renfort de Castets cet été. Le Toulousain lié aux Rouge et Noir jusqu'en 2022 devrait signer un contrat de quatre ans en faveur du Stade Français, qui viendrait ainsi combler son désir de recruter au plus vite un nouveau pilier gauche.

Castets suivi de longue date par les Soldats Roses ?

RMC Sport précise que le profil de l'avant du Stade Toulousain plaît depuis longtemps aux dirigeants du club parisien, qui ont très vite souhaité verrouiller le joueur, sollicité, pour qu'il ne leur échappe pas une nouvelle fois. Ils n'ont donc pas traîné dès lors que le directeur sportif du club de la Capitale Thomas Lombard a obtenu le feu vert pour entamer des discussions avec Castets, appelé à être titulaire à Paris. En attendant le renfort de celui qui ne jouit pas du même statut dans la Ville Rose, où il est apparu dix fois cette saison en Top 14 (62 sous les couleurs toulousaines depuis son arrivée, en 2017), dont six au coup d'envoi, les Soldats Roses alignent au poste le Sud-Africain Dylan Smith, recruté en tant que joker médical, Moses Alo-Emile et Vasil Kakovin jouant les doublures. Un problème qui n'en sera plus un la saison prochaine.