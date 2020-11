Rugby - Carnet noir : Roger Fite est décédé

Roger Fite, véritable légende du CA Brive (192 matchs en ⚫️⚪️) s'est éteint à l'âge de 82 ans.

Joueur emblématique du CAB, il a disputé 3 finales de championnat et était international🇫🇷(2 sel.).



Le CA Brive adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/L4WVXXfBpe



Une figure incontournable du CA Brive

Le rugby français traverse une longue période de chagrin. Après les décès récents du doyen du rugby tricolore Camille Bonnet et de la légende Christophe Dominici, une autre figure emblématique de l’ovalie s’est éteinte.. L’ancien deuxième ligne et troisième ligne a évolué dans les rangs du club briviste pendant treize années, entre 1962 et 1975. Il n’a pas remporté le moindre titre avec le club corrézien mais en a eu l’occasion à quatre reprises. En effet, il a perdu trois finales (1965, 1972 et 1975) de Championnat de France (appelé maintenant Top 14) et une de Challenge Yves-du-Manoir en 1963 (la compétition n’existe plus depuis 1996).Pendant ses années brivistes, il a disputé 192 matchs avec les Noir et Blanc et a également eu l’opportunité de porter deux fois le maillot du XV de France, contre l’Italie et le pays de Galles en 1963. L’ex-international français a quitté le CAB en 1975 pour le SC Tulle où il a joué cinq saisons, avant de prendre sa retraite sportive à l’US Terrasson. Une fois les crampons raccrochés, Roger Fite est notamment devenu dirigeant fédéral.