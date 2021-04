Racing 92 : Un contrat finalement prolongé pour Teddy Thomas ?

Teddy Thomas et le Racing 92, l’histoire n’est peut-être pas encore terminée. Alors qu’il arrive en fin de contrat au terme de la saison, les dirigeants du club des Hauts-de-Seine ont fait savoir à leur ailier international (27 sélections) qu’il n’entrait plus dans leurs plans en vue de la saison prochaine. Une situation qui a alors poussé l’ancien joueur du Biarritz Olympique à multiplier les contacts avec plusieurs grosses cylindrées du Top 14, notamment le Stade Toulousain, Lyon et le RC Toulon, même si les prétentions salariales de l’ailier international peuvent poser problème. Toutefois, la donne a récemment changé du côté du Racing 92. En effet, l’arrivée de Gaël Fickou au sein de l’effectif des Ciel-et-Blanc aurait convaincu Teddy Thomas de tout faire pour convaincre les dirigeants du club francilien de lui accorder un nouvel engagement. Très proche de l’ancien joueur du Stade Français Paris, l’ailier international serait prêt à des sacrifices pour rester au Racing 92.

Le Racing 92 devra faire de la place pour garder Thomas

Pour arriver à ses fins, Teddy Thomas pourrait accepter un contrat portant sur une seule année mais également de revoir son salaire à la baisse pour faciliter la conclusion des négociations. Des concessions qui témoignent de l’envie de l’ancien Parisien d’évoluer avec son coéquipier en sélection, dont il est très proche. Dans un entretien accordé à Midi Olympique, Jacky Lorenzetti a confié que, sur ce dossier, « on n’a pas trouvé la clef, on a passé la main » mais des bruits de couloir laissent entendre qu’une telle opération reste « possible ». Mais voir une conclusion positive à cette situation n’est pas uniquement entre les mains du club et du joueur. En effet, toujours selon Midi Olympique, le Racing 92 devrait alors libérer une place dans son effectif pléthorique, notamment dans les lignes arrières. Une des pistes évoquées mène à Emiliano Boffelli. L’Argentin, arrivé dans les Hauts-de-Seine en début d’année 2021, se fait très rare lors des matchs du Racing 92, avec seulement trois apparitions, et pourrait ainsi être libéré de son contrat en cas de proposition intéressante le concernant.