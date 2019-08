Racing 92-Travers: "Notre préparation a été positive"

On sait que le Racing 92 fut loin d'être impérial à domicile la saison passée, à l'image de ces deux échecs sur sa pelouse en quarts de finale de la Champions Cup (face à Toulouse) et en barrages du Top 14 (contre La Rochelle).

La réception du promu bayonnais ce samedi, à Paris La Défense Arena (18h), n'en revêt que plus d'importance pour des Racingmen désormais dirigés par le seul Laurent Travers, satisfait de cette intersaison forcément particulière.

"On sent que notre préparation a été positive. On est montés crescendo, explique le technicien, alors que ses joueurs confirment ce nouveau départ, à l'image du demi de mêlée Teddy Iribaren : "Nous avons globalement changé notre façon de travailler. A nous de faire en sorte que le travail abattu paie dès la réception de Bayonne ce week-end." Henry Chavancy va même plus loin dans la confidence : "On espère pouvoir développer notre nouveau système de jeu le mieux possible."

Un objectif que la recrue Yoan Tanga, en provenance d'Agen, cherchera à atteindre au sein d'une 3e ligne qu'il composera aux cotés de Jordan Joseph et Baptiste Chouzenoux. C'est Antoine Gibert qui prend l'ouverture, tandis que Brice Dulin souffle la politesse à Simon Zebo pour le poste d'arrière.

Le XV du Racing 92 : Dulin - Dupichot, Klemenczak, Chavancy (Cap.), Imhoff - (o) Gibert, (m) Iribaren - Chouzenoux, Joseph, Tanga - Palu, Ryan, Gomes Sa, Baubigny, Kakovin.

Remplaçants : Hamel, Kolingar, Bird, Sanconnie, Hidalgo-Clyne, Zebo, Laborde, Colombe Reazel.

A Bayonne, Yannick Bru et son staff sont confrontés à des absences dont ils se seraient bien passés à l'heure de ce grand retour dans l'élite (Koster, Taofifenua et Robinson). C'est le jeune Manuel Ordas (21 ans), préféré à Romain Barthelemy, qui portera le n°10 au sein d'une charnière complétée par l'Australien Michael Ruru.

Le XV bayonnais : Luc - Duhau, Alofa, Muscarditz, Camara, (o) Ordas, (m) Ruru - Battut, Gorin, Monribot - Galarza, Lamanu, Johnston, Delonca, Boniface.

Remplaçants : Lamothe, Cormenier, Oulai, Heguy, Rouet, Barthélémy, Tisseron, Mousset.