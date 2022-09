Racing 92 : La piste Lancaster toujours plus crédible

Stuart Lancaster set to leave Leinster to take up Racing 92 post from next season https://t.co/4fegLvg8w5 pic.twitter.com/fFn4YZkVy1

Travers confirme des contacts avec Lancaster

Le Racing 92 va-t-il vivre une petite révolution cet été ? Alors que l’effectif pourrait être retouché avec un intérêt pour Beauden Barrett ou Matthieu Jalibert au poste de demi d’ouverture, l’organigramme du club pourrait également être chamboulé. Jacky Lorenzetti n’a jamais caché qu’il pourrait passer la main dans les années à venir et a clairement indiqué que Laurent Travers est bien placé pour lui succéder. Si l’actuel directeur général du rugby du club francilien est appelé à prendre des fonctions plus administratives à l’avenir, le Racing 92 aurait déjà une piste pour reprendre en main l’équipe. En effet, selon le quotidien irlandais The Irish Times, les Ciel-et-Blanc auraient un œil sur l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Stuart Lancaster, qui encadre actuellement le staff du Leinster mené par Leo Cullen. Une réunion par visioconférence serait prévue entre le technicien anglais, Jacky Lorenzetti et Laurent Travers serait déjà prévue pour ce week-end mais tout indique qu’un accord est proche.Présent ce jeudi en conférence de presse, Laurent Travers n’a pas cherché à nier des contacts avec Stuart Lancaster. « Beaucoup de choses écrites ne sont pas vraies, mais qu’il y ait des discussions, on ne va pas le cacher, a confié l’actuel entraîneur en chef du Racing 92. Il y en a aussi avec des joueurs, mais sur des postes au niveau du staff comme la préparation physique. Il y a des discussions entre le président et moi pour voir ce qui peut être bien pour l’équipe et pour le club. » Toutefois, les futures fonctions de Stuart Lancaster dépendront du degré d’implication que Laurent Travers pourrait conserver vis-à-vis de l’équipe première. Ce qui est certain, c’est que celui qui a également collaboré avec la franchise NFL des Atlanta Falcons et l’équipe britannique de cyclisme devra composer avec l’actuel directeur de la performance du XV de France Thibault Giroud, qui quittera le staff de la sélection après la Coupe du Monde 2023.