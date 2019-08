Racing 92: Diaz Bonilla, joker à l’ouverture

Un renfort précieux et nécessaire pour le Racing 92. Le club francilien a officialisé ce vendredi l’arrivée en tant que joker Coupe du monde de Joaquin Diaz Bonilla (30 ans).

L’ouvreur va compenser les absences à son poste, côté ciel et blanc, de Finn Russell et Ben Volavola, retenus pour le Mondial au Japon avec l’Ecosse et les Fidji respectivement, ainsi que de François-Trinh-Duc, qui s’est fracturé l’avant-bras lors d’un match de préparation face à Brive le 9 août dernier.

Titulaire en Super Rugby avec les Jaguares et capé 4 fois avec les Pumas, Diaz Bonilla ne fera pas le voyage au pays du Soleil levant. Mario Ledesma lui a préféré d’autres pensionnaires du Top 14 à l’ouverture, le Parisien Nicolas Sanchez et le Castrais Benjamin Urdapilleta.