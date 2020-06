Pau : Taylor viré pour avoir quitté la France en plein confinement

Tom Taylor et Pau, c’est fini ! La Section a décidé de limoger son ouvreur néo-zélandais de 31 ans, arrivé dans le Béarn en 2016. La raison de ce licenciement est sans doute une grande première dans l’histoire du sport : le joueur a quitté la France en plein confinement. « Le 17 mars 2020, le club a constaté que M. Tom Taylor avait quitté le territoire national sans aucune autorisation préalable de son employeur alors même qu’il était demandé à tous les joueurs de rester à disposition du club et de respecter les mesures gouvernementales dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette décision personnelle, contraire à toutes les consignes qui avaient été données par le club depuis le 13 mars est d’autant plus illégitime qu’elle ne se justifiait pas. Elle a placé l’équipe et l’ensemble de l’encadrement dans le désarroi le plus complet puisqu’il n’existait alors aucune information sur les dates auxquelles le championnat pourrait reprendre et qu’il était donc nécessaire que les joueurs soient tous immédiatement disponibles en cas d’une reprise d’activité, ce que tous ses camarades ont compris et respecté. La Section regrette ce comportement de la part de son joueur qui va à l’encontre des valeurs du club, de l’esprit d’équipe et de l’éthique élémentaire. Lors de la préparation de la saison 19/20, le club avait volontairement mis en place des règles de vie, engageant à respecter les valeurs morales et à faire preuve d’un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain. Face à ces faits matériellement établis, le club n’a pas eu d’autre recours que d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de M. Tom Taylor », a fait savoir le club palois, qui a terminé douzième cette saison.



Le joueur, passé également par Bayonne et Toulon, et qui a porté le maillot des All Blacks à trois reprises en 2013, avait disputé quinze matchs cette saison avec la Section (10 en Top 14, 5 en Challenge Cup), dont quatre comme titulaire, et marqué 26 points. Il va désormais devoir se trouver un nouveau club.