Pau: Saili quitte la Section

Peter Saili (30 ans) ne jouera non seulement pas le match de la 16e journée du Top 14 face aux champions de France castrais ce samedi, au Hameau (18h), ni plus aucune rencontre sous le maillot de la Section Paloise avec laquelle le 3e ligne néo-zélandais a rompu d'un commun accord le contrat qui le liait encore jusqu'en juin 2020 à un club béarnais, où l'ancien Bordelais avait débarqué en 2017, après un an et demi du côté de l'UBB (2015-2017), rapporte Sud-Ouest. Victime de 2 blessures au tendon rotulien et contraint de vivre une saison blanche en Gironde, Saili n'aura jamais récupéré de cette blessure, dont il souffrait encore à son arrivée à Pau. Enchaînant les pépins physiques, l'ancien joueur des Auckland Blues dans le Super Rugby aura dû se contenter de 6 petits matches dans le Top 14 depuis bientôt 2 ans. Sans jamais parvenir donc à s'imposer dans la rotation de la Section.

Ce départ anticipé, comme ne manque pas de le souligner le quotidien régional, pourrait remettre en cause les départs annoncés en 3e ligne de Ben Mowen, Steffon Armitage et Sean Dougall. Ou laisse en tout cas envisager un recrutement marqué dans ce seul secteur lors de la prochaine intersaison.