Pau : Mike Harris revient en France

Passé par Lyon entre 2016 et 2018, Mike Harris est de retour en France ! L’ouvreur international australien (10 sélections, 55 points), qui fêtera ses 32 ans la semaine prochaine, s’est engagé jusqu’en 2022 avec la Section Paloise. « Avec une soixantaine de matchs de Super Rugby et une quarantaine de Top 14 à son actif, c’est un ouvreur expérimenté qui rejoint les rangs de la Section. Nul doute qu’il tirera vers le haut nos jeunes en devenir à ce poste », se réjouit le club du Béarn, douzième cette saison, dans un communiqué.

Les Lupus après le LOU

Après avoir débuté sa carrière dans la franchise néo-zélandaise de North Harbour en 2007 (il est né en Nouvelle-Zélande mais est de nationalité australienne par sa grand-mère), Mike Harris a rejoint les Queensland Reds, en Australie, en 2011, puis les Melbourne Rebels en 2015, avant de tenter l’aventure dans l’Hémisphère Nord, du côté du LOU. En 2018-19, il évoluait au Japon (5 matchs, 30 points), chez les Toshiba Brave Lupus, mais n’a pas joué en 2020, la saison ayant été annulée à cause de la pandémie de coronavirus. « La situation des joueurs étrangers arrivant en France est conditionnée aux démarches administratives associées. Ces dernières sont rendues complexes et plus longues compte tenu du contexte sanitaire et de la réouverture des consulats. Le recrutement a été effectué dans le cadre de la réduction de la masse salariale pour la saison 2020-2021, les joueurs recrutés participent également à l’effort collectif », tient également à faire savoir la Section Paloise.