Montpellier : Signature pour deux ans du troisième-ligne Alexandre Bécognée

Bécognée, un recrutement mûrement réfléchi pour Garbajosa

Montpellier mise sur la jeunesse. Le club présidé par Mohed Altrad a confirmé ce samedi la signature du jeune troisième-ligne de Mont-de-Marsan Alexandre Bécognée. Après 59 matchs de Pro D2 sous les couleurs du Stade Montois, le joueur de 23 ans s’est engagé avec le MHR pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2022. « Je suis très content de faire partie de cette équipe, a confié Alexandre Bécognée dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le club héraultais. J’espère que cette aventure sera faite de plein de bonnes choses. »Dans un communiqué du Montpellier Hérault Rugby, Xavier Garbajosa a assuré que la signature d’Alexandre Bécognée est le fruit d’une longue réflexion. « Ce n’est pas un pari. On l’a regardé évoluer à Mont-de-Marsan. C’est un joueur dominant dans son registre qui porte beaucoup les ballons et qui est assez dur sur les attitudes au contact, résume l’entraîneur du club héraultais. Il fait du grabuge dans la ligne défensive et peut nous apporter un registre différent de pénétration. Il présente toutes les qualités dont on a besoin à ce poste-là. » L’ancien Montois vient renforcer un secteur qui a vu Julien Bardy et Kevin Kornath quitter le MHR. De plus, il bénéficie du statut de JIFF, ce qui est un argument non négligeable pour le club.