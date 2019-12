Montpellier : Prolongation de contrat pour Mohamed Haouas

#Officiel

Une bonne nouvelle pour clôturer 2019: Mohamed Haouas prolonge son contrat pour 3 saisons supplémentaires dans son club formateur #TEAMMHR 🔵⚪️

▶️https://t.co/CP9DUHL7wX pic.twitter.com/aZec5WQtjD

— Montpellier Rugby (@MHR_officiel) December 31, 2019

Initialement engagé avec Montpellier jusqu’en 2021, Mohamed Haouas n’a aucune intention de partir. Le pilier droit de 25 ans a, en effet, officiellement prolongé son contrat avec le club héraultais pour trois saisons supplémentaires. Le joueur franco-algérien restera donc sous les couleurs de son club formateur jusqu’au terme de la saison 2023-2024. Titularisé ce week-end à l’occasion de la réception et du match nul concédé au GGL Stadium face au Stade Français Paris, Mohamed Haouas a déjà disputé 46 matchs de Top 14 et 8 de Champions Cup sous les couleurs du MHR.« Je suis très content de rester dans ce club qui est le mien, celui où j'ai commencé à jouer au rugby, a confié le pilier au site officiel du club montpelliérain. Je suis heureux de la confiance que me donne le club et je vais donner le meilleur de moi-même pour ce maillot qui me tient à cœur. » Si le MHR n’a pas hésité à recruter à l’étranger, avec notamment l’arrivée d’Handre Pollard, le club du président Mohed Altrad assure avec cette prolongation qu’il compte aussi sur ses jeunes pousses.