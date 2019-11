Montpellier: Paillaugue signe 2 saisons de plus

Il est avec Fulgence Ouedraogo l'un des cadres les plus anciens de l'effectif montpelliérain : Benoît Paillaugue, dont le contrat s'achevait en fin de saison dans l'Hérault, a choisi de prolonger avec le MHR pour 2 saisons supplémentaires.

Quoi de plus logique pour 'La Paille", qui a rejoint Montpellier en 2009 et totalise aujourd'hui quelques 236 matches avec son club : "C'était pour moi comme une évidence de prolonger mon contrat avec Montpellier. Il ne pouvait en être autrement et je suis fier de poursuivre mon aventure ici pour deux saisons supplémentaires", a commenté l'intéressé.