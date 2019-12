Montpellier : Le successeur de Vern Cotter pourrait être Philippe Saint-André

Mohed Altrad est à la recherche d’un nouveau directeur du rugby. Ayant l’envie de rentrer en Nouvelle-Zélande, Vern Cotter ne devrait pas aller au terme de son contrat et quitter Montpellier dès l’actuelle saison arrivée à son terme. Pour remplacer l’ancien sélectionneur de l’Ecosse, les dirigeants du MHR ont d’abord songé à la piste menant à Michael Cheika. Mais, à l’issue de son bail à la tête des Wallabies l’ancien entraîneur du Stade Français aurait finalement décliné l’offre. Un refus qui aurait contraint Mohed Altrad à étudier d’autres profils et, selon une information de France Télévisions, un nom reviendrait en boucle dans l’Hérault, celui de Philippe Saint-André.

Saint-André dément sans convaincre

Celui qui est surnommé le « Goret » a mis entre parenthèses sa carrière d’entraîneur à l’issue de son mandat de quatre ans à la tête du XV de France entre 2011 et 2015. Quatre années conclues sur une déroute en quarts de finale de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande sur la pelouse de Cardiff. Depuis, il intervient comme consultant pour la radio RMC mais a également été vu au Cameroun mais également dans l’encadrement du Canada durant les qualifications pour le dernier Mondial. Interrogé sur le sujet sur les ondes de la radio dont il est un collaborateur, Philippe Saint-André a tenté de démentir toute approche de la part de Mohed Altrad, qui aurait fait de son profil son objectif numéro 1, étant convaincu qu’une collaboration entre l’ancien entraîneur des Bleus et Xavier Garbajosa est possible. De plus, ce poste entrerait dans les envies de Philippe Saint-André d’être moins en prise avec le terrain, comme ça a déjà été le cas par le passé à Sale ou à Toulon.