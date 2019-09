Montpellier-Galletier: "Pas un grand match, ça c'est sûr"

Le Montpellier Hérault Rugby avait à coeur, quinze jours après son non-match à Agen, d'offrir un meilleur visage devant son public du GGL Stadium, ce dimanche, où l'UBB est pourtant venue arracher un score de parité (17-17).

"Ce n'était pas un grand match, ça c'est sûr..., commentait sans concession, à chaud, le capitaine du MHR, Kélian Galletier, au micro de Canal+ Sport. Je ne sais pas si on perdu deux points ou si on en gagné un. C'était très haché et on a fait beaucoup d'erreurs. On a eu des occasions, mais on n'a pas marqué. Les 5 touches perdues ? Oui peut-être, mais c'est difficile à analyser à chaud. On a fait preuve d'imprécision. C'était à l'image du match, on a jamais été trop en rythme".