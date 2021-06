Montpellier : Encore une saison pour Guilhem Guirado

Un dernier tour et puis s’en va pour Guilhem Guirado. Le talonneur de Montpellier a clarifier ses intentions pour les mois à venir ce samedi, en marge du déplacement manqué du MHR sur la pelouse de Pau à l’occasion du dernier match de la saison, dans le cadre de la 26eme et dernière journée du Top 14. Alors qu’il a vécu une saison au déroulement inattendu avec les Cistes, d’abord catastrophique avec une situation alarmante en championnat puis heureuse avec le maintien et la victoire en finale de la Challenge Cup face aux Leicester Tigers, l’ancien capitaine du XV de France a confirmé que sa carrière professionnelle touche à sa fin. Pur produit de la formation de Perpignan, le talonneur aux 74 sélections avec le XV de France dont 32 avec la responsabilité du capitanat, Guilhem Guirado aura une dernière occasion de croiser le fer avec le club qui l’a lancé.

Guirado : « Il faut savoir s’arrêter »

En effet, alors que Perpignan a assuré son retour en Top 14 ce samedi lors de la finale de la Pro D2 remportée face à Biarritz sur la pelouse de Montpellier, Guilhem Guirado a confirmé que la saison 2021-2022 sera sa dernière. « Je pense que oui, ce sera ma dernière saison. C'est dans ma tête, a confié le joueur qui a quasiment 35 ans dans des propos recueillis par l’AFP. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir aussi en profiter pleinement. Je pense que j'ai beaucoup donné. » Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Montpellier, qu’il a rejoint en 2019 après cinq saisons à Toulon, Guilhem Guirado aura ainsi droit à une longue tournée d’adieu, lui qui aura été finaliste de la Coupe du Monde en 2011 avec le XV de France, qui a remporté une fois la Champions Cup avec le RCT en 2015 et a remporté un titre de champion de France avec l’USAP en 2009.