Montpellier : Capelli retrouve le Top 14

Encore une recrue pour Montpellier ! Ce lundi, le club héraultais a annoncé l’arrivée de Mickaël Capelli, qui a signé un contrat de trois ans. Formé à Grenoble, avec qui il a disputé 62 matchs, le deuxième ligne de 23 ans (1,98m, 126kg) revient donc en Top 14, lui qui avait connu l’élite avec le club isérois pendant trois saisons. « Avec le nombre de matchs que nous avons à disputer tout au long de la saison, en plus du XV de France qui désormais fait partie des impondérables pour nous, il nous fallait nous renforcer à ce poste de deuxième ligne, afin de caler la mêlée et avoir un pack fort et dominant. Mickael a montré à Grenoble tout son sens du combat dans un championnat de Pro D2 difficile. C’est un jeune joueur qui a été international U20 et qui va monter d’un niveau aujourd’hui. Il va nous permettre d’enrichir le groupe pour pouvoir atteindre les meilleures performances possibles », a déclaré le coach montpelliérain Xavier Garbajosa.



Cette saison, Mickaël Capelli a disputé 18 matchs de Pro D2 (dont 15 comme titulaire) avec Grenoble, qui était troisième de Pro D2 au moment où la saison a été arrêtée par la pandémie de coronavirus.