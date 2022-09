Montpellier : Absence de plusieurs semaines pour Vincent

🚨 𝙿𝚘𝚒𝚗𝚝 𝚒𝚗𝚏𝚒𝚛𝚖𝚎𝚛𝚒𝚎 🚨

Arthur Vincent éloigné des terrains plusieurs semaines.

Vincent va manquer la tournée des Bleus

Le staff de Montpellier peut souffler. Ce samedi, à l’occasion du court succès rapporté de Brive par le champion de France en titre, Arthur Vincent a fait passer un frisson dans le dos de Philippe Saint-André et de ses adjoints. Absent pendant de longs mois la saison passée en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en octobre 2021, le trois-quarts centre international français (14 sélections) a dû quitter la pelouse du Stade Amédée-Domenech à la 63eme minute et céder sa place à Thomas Darmon après être resté au sol, ayant ressenti une vive douleur à l’occasion d’une reprise d’appuis. « Il s'est blessé tout seul, sur un appui, avait confié le manager du club héraultais face à la presse à l’issue de la rencontre. Il a ressenti une douleur, on ne voulait prendre aucun risque donc on l'a fait sortir. » Si les premières constatations ne laissaient pas la place à l’inquiétude, les premiers examens ont confirmé la tendance.Dans un communiqué publié ce mardi sur son site officiel, le MHR a confirmé qu’« Arthur Vincent a passé une IRM hier (lundi) en fin d’après-midi et vu les différents spécialistes concernant son genou ». Le club champion de France en titre assure que « les résultats se veulent très rassurants » et que son trois-quarts centre « souffre essentiellement d’une chondropathie et sera donc éloignés plusieurs semaines des terrains ». Autrement dit, Arthur Vincent souffre du cartilage du genou gauche mais tout indique que les ligaments n’ont pas été touchés. L’absence du joueur de 22 ans devrait se monter à deux mois, pour un retour sur les pelouses à la fin du mois de novembre, à temps pour l’entrée en lice du MHR en Champions Cup. Toutefois, Arthur Vincent va devoir tirer un trait sur la prochaine tournée du XV de France, dont les trois matchs sont prévus au début du mois de novembre prochain.