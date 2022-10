Lyon : Taofifenua opéré et absent trois mois

Le LOU connaissait la donne. Si Sébastien Taofifenua (29 ans) devait passer par la case opération, le club lyonnais savait qu'il serait privé de son pilier gauche pour un bon moment. Malheureusement pour les Rhodaniens et leur international français, ils n'y ont pas échappé. Touché face à Bordeaux-Bègles le week-end dernier, le natif de Mont-de-Marsan avait appris en passant une IRM en début de semaine qu'il souffrait d'une grosse déchirure au mollet gauche. Il n'y a donc pas eu d'autre alternative que de programmer une opération pour l'ancien joueur du RC Toulon, qui s'était blessé en début de seconde mi-temps face à l'UBB sur une poussée en mêlée. Vendredi, Taofifenua a subi cette intervention chirurgicale que le corps médical avait estimé obligatoire afin de drainer la déchirure en question.

Taofifenua ne rejouera pas avant janvier

Conséquence de cette opération intervenue alors que le LOU est remonté à la 10eme place du classement de Top 14 après sa victoire sur sa pelouse face aux Girondins (36-21) et que le pilier international comptant 2 sélections et remplacé dimanche dernier par Jérôme Rey après sa sortie du terrain sur blessure avait disputé les six derniers matchs de son équipe, dont quatre en tant que titulaire : le fils de Willy Taofifenua et frère de Romain et Killian Taofifenua sera indisponible pendant trois mois. Ce qui signifie qu'il ne rejouera plus en 2022 et qu'il faudra patienter jusqu'à janvier 2023 pour le revoir sur les terrains. Samedi, Lyon débutera la vie sans son pilier gauche arrivé de la Rade la saison dernière face à Montpellier dans l'Hérault lors de la 7eme journée de championnat. Taofifenua devrait assurément beaucoup manquer au LOU pour défier les champions de France chez eux, d'autant que les Lyonnais devront également se passer de Baptiste Couilloud et Josua Tuisova, malades, qui ne seront pas du voyage.