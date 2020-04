Lyon : Officiel pour Bastareaud

La nouvelle avait fuité fin mars, mais elle est désormais officielle : Mathieu Bastareaud jouera bien à Lyon lors des deux prochaines saisons. L’ancien centre (ou troisième ligne) international (54 sélections), âgé de 31 ans, retrouve donc le club où il avait joué sept matchs en 2019 en tant que joker Coupe du Monde. « Son passage à Lyon en début de saison nous avait laissé pleins d’espoirs. Nous espérons les concrétiser maintenant ensemble ! », s’est réjoui Yann Robert, le président du club lyonnais. « Le LOU Rugby est un club sain, très ambitieux et tourné vers l’avenir (…) Lyon me propose une belle aventure avec eux, et c’est un défi que j’ai envie de relever », a déclaré de son côté l’ancien joueur du Stade Français (2007-2011) et de Toulon (2011-2019), triple champion d’Europe 2013, 2014, 2015 et champion de France 2014.

Un rêve américain avorté

En novembre dernier, Mathieu Bastareaud avait quitté le LOU (comme prévu) pour vivre le rêve américain, à New York, en Major League Rugby. Mais le rêve n’aura duré que le temps de cinq matchs (3 victoires, 2 défaites), la plupart au poste de troisième ligne, et deux essais marqués. Car la pandémie de coronavirus est ensuite arrivée et la MLR a rapidement décidé d’arrêter définitivement la saison.