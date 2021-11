Lyon : Genou droit sérieusement touché pour Bastareaud

Bastareaud évacué sous une standing ovation

Mignoni : « On va l'aider, le soutenir »

Le retour à Mayol n’a pas été heureux pour Mathieu Bastareaud. Alors qu’il a récemment fait son retour de blessure avec Lyon après son aventure aux Etats-Unis, l’ancien trois-quarts centre reconverti troisième-ligne centre n’a passé que quatre minutes sur la pelouse où il a évolué entre 2011 et 2019. Le joueur de 33 ans a, en effet, dû être évacué sur civière après être resté au sol. Alors qu’il tentait de percer la défense toulonnaise, l’ancien international français s’est effondré seul et sans contact avec les joueurs du RCT. Hurlant de douleur sur le coup, Mathieu Bastareaud a vu le staff médical du LOU intervenir immédiatement mais le mal était déjà fait. A la mi-temps, les adjoints de Pierre Mignoni n’ont pas caché leur inquiétude quant à la nature de la blessure subie par leur troisième-ligne centre, avec une rupture des ligaments du genou droit qui est la piste la plus probable avant les examens d’ores-et-déjà prévus.Une blessure qui intervient alors que Mathieu Bastareaud ne disputait que son deuxième match de la saison avec le LOU. Après avoir manqué huit mois de compétition à la suite d’une rupture du tendon quadricipital du genou gauche, le natif de Créteil s’était sérieusement blessé à la main droite, qui avait dû être opérée en septembre dernier et l’avait écarté des terrains pendant quasiment deux mois. Une fois placé sur la civière, Mathieu Bastareaud a quitté la pelouse du Stade Mayol en larmes et sous une standing ovation appuyée de la part du public toulonnais, qui n’a jamais oublié les exploits de celui qui a fait les belles heures du RCT. Une réaction du public qui s’est répétée en début de deuxième période quand le troisième-ligne lyonnais est sorti des vestiaires pour rejoindre une ambulance l’emmenant à l’hôpital afin de passer les examens nécessaires à l’établissement du diagnostic. Toutefois, cette blessure pourrait sonner le glas de la carrière de Mathieu Bastareaud.A l’issue de la rencontre perdue par Lyon à Toulon, Pierre Mignoni a confié sa grande tristesse après la blessure de Mathieu Bastareaud. « C'est plus triste d'avoir perdu Mathieu qu'avoir perdu le match, a déclaré face à la presse l’entraîneur du LOU. Ici, à Mayol, dans ces conditions, ça nous peine beaucoup pour lui, qui avait fait tant d'efforts pour revenir. » L’ancien demi de mêlée a confié que son troisième-ligne pourrait être touché aux deux genoux. « On va l'aider, le soutenir sur ce qu'il peut avoir. Il a glissé et s'est blessé aux deux genoux. Les deux, c'est très rare, a ajouté Pierre Mignoni. C'est très triste. Il a tellement donné pour Toulon, puis chez nous pour revenir. Il avait envie de faire un bon match pour l’équipe. » Quant à l’idée de ne plus revoir son joueur sur un terrain, l’entraîneur rhodanien a déclaré, dépité, « pas comme ça… ».