Lyon : Couilloud prolonge de trois ans

Le LOU et Baptiste Couilloud (24 ans), c'est une histoire qui dure. Né à Lyon, où il a ensuite fait toutes ses classes ainsi que ses grands débuts professionnels, sous les couleurs du LOU, le demi de mêlée ne quittera pas le Rhône encore maintenant. Alors que le contrat du jeune international aux huit sélections était arrivé à terme, le frère du Biarrot Barnabé Couilloud, qui évolue lui aussi au poste de numéro 9, a décidé de jouer la carte de la continuité. Nos confrères de RMC Sport annoncent ainsi ce jeudi qu'en dépit des nombreuses sollicitations dont il faisait l'objet, Baptiste Couilloud a préféré répondre à l'appel de pied du LOU, qui avait proposé à son joueur arrivé à la fin de son bail de prolonger l'aventure chez les Rouge et Noir. Une offre qui a convaincu l'intéressé, dans la mesure où il a décidé de rempiler au LOU pour trois saisons. Ce qui le lie désormais à son club de toujours jusqu'en juin 2025.

Blessé, il manquera le choc face aux All Blacks

Désigné capitaine par l'entraîneur du LOU Pierre Mignoni, séduit par les performances de Couilloud sur la pelouse comme en dehors des terrains et dans la vie de groupe, le demi de mêlée qui avait connu sa première sélection avec les Bleus face à l'Italie en 2018 lors du Tournoi des 6 Nations, du temps où Jacques Brunel se trouvait encore aux commandes du XV de France, le natif de Lyon a démarré très fort la saison de nouveau. Sur les sept premiers matchs qu'il a disputés, le grand-frère de Barnabé en a ainsi disputé cinq comme titulaire, le tout en affichant déjà six essais à son compteur. Des performances qui aurait dû valoir au protégé de Pierre Mignoni de participer à tous les derniers rendez-vous du XV de France lors de cette tournée d'automne qui s'achèvera samedi par le choc face aux All Blacks au Stade de France. Malheureusement pour lui, Couilloud s'était blessé après le premier match. Il manquera donc le test face à la Nouvelle-Zélande, au même titre qu'il a déjà été privé de celui de dimanche dernier contre la Géorgie. Cette prolongation au LOU lui redonnera assurément du baume au coeur.