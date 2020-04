Lyon : Clap de fin pour Puricelli

Julien Puricelli aura donc disputé le dernier match de sa carrière le 23 novembre dernier lors de la défaite du LOU contre le Leinster en Champions Cup. Victime d’une grave commotion cérébrale, le troisième ligne de 38 ans espérait pouvoir reprendre d’ici la fin de saison de Top 14 pour pouvoir faire ses adieux. Mais il n’est pas encore totalement guéri, et la saison a désormais peu de chances de reprendre en raison de la pandémie de coronavirus, donc « le rugby, c’est terminé », a-t-il révélé au site ActuRugby.fr. « J’ai eu une période difficile depuis début janvier avec tous les troubles que j’ai eus. Des troubles qui se sont petit à petit espacés d’abord, puis estompés. J’ai eu un rendez-vous il y a un mois environ chez le neurologue qui estimait qu’il était prématuré de me remettre sur le terrain à subir des contacts. Je devais le revoir courant avril, mais là je ne sais pas quand j’aurai mon prochain rendez-vous. Mais bon, pour moi, le rugby c’est terminé », con fie le natif de Grenoble, qui devrait désormais intégrer le staff du LOU pour s’occuper notamment de l’analyse de la touche.

Quatre sélections en 2009 pour Puricelli

Durant sa carrière, Julien Puricelli aura porté le maillot de Grenoble (2003-05), Castres (2005-08), Bayonne (2008-14) et donc Lyon (2014-20). C’est au LOU qu’il a décroché le seul titre de sa carrière : celui de champion de Pro D2 en 2016. Mais c’est à Bayonne qu’il a connu ses quatre sélections en équipe de France, lors de la Tournée d’été 2009.