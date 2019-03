LOU: "Notre collectif a été poussif", regrette Mignoni

Fin de série au Matmut Stadium pour le LOU Rugby, qui restait sur 10 matches sans défaite (9 victoires, 1 nul) depuis le 25 mars 2018, mais n'est plus invaincu cette saison à Gerland, après la défaite (15-23) concédée samedi face à Castres.

Face à un CO indiscipliné (17 pénalités, 2 cartons jaunes), mais plein de fraîcheur puisque renouvelé au deux-tiers par Christophe Urios au coup d'envoi, les joueurs de Pierre Mignoni ont fini par caler sur le plan physique.

"Notre collectif a été poussif, avoue le manager lyonnais, cité par Le Progrès, avant d’ajouter : En jouant seulement six jours après notre choc contre Clermont (victoire 19-13) qui avait laissé des traces, on savait que la récupération allait être compliquée et que ce match représentait un danger. Compte tenu de nos nombreux blessés, on n’a pas pu faire tourner le groupe comme ont pu le faire les Castrais."