La Rochelle : Prolongation de contrat pour Grégory Alldritt

Garder Alldritt, « un marqueur fort » pour La Rochelle

Grégory Alldritt n’a pas encore terminé son aventure avec le Stade Rochelais. Lancé dans le grand bain par Auch en 2014, le natif de Toulouse a rejoint La Rochelle en 2017 et va se rapprocher de la décennie sous le maillot des Maritimes. Cinq jours après avoir écrit avec ses coéquipiers la plus belle page de l’histoire du club charentais, vainqueur de sa première Champions Cup aux dépens du Leinster dans une fin de match ahurissante, Grégory Alldritt a donné son accord pour prolonger son contrat avec le Stade Rochelais. Initialement engagé jusqu’en juin 2023, le troisième-ligne international est désormais lié aux Jaune-et-Noir jusqu’en 2026. Un nouveau contrat qui porte donc sur trois ans supplémentaires. Une annonce qui a été faite ce jeudi à l’occasion d’une conférence de presse organisée en présence de l’intéressé mais également de son président Vincent Merling, du directeur général Pierre Venayre, du directeur du rugby Robert Mohr et du manager Ronan O’Gara.Devenu titulaire indiscutable autant en club qu’en sélection, capitaine cette saison, Grégory Alldritt était la cible de nombreux clubs en raison de sa situation contractuelle. Un fait qui a accéléré la prise de décision du côté des dirigeants du Stade Rochelais. « Nos partenaires nous en parlaient beaucoup. C’est un marqueur fort du club de conserver nos meilleurs éléments et des joueurs extrêmement convoités comme l’était Grégory Alldritt, a ainsi déclaré Pierre Venayre à l’occasion de cette conférence de presse pour justifier l’effort réalisé pour conserver le numéro 8 devenu emblématique du club. Il a une grande confiance en notre projet et c’est très positif pour l’avenir. » L'intéressé a mis en avant la « ferveur » et « l’humilité » du club au moment de le rejoindre. « Au sein de l’équipe, tout le monde est humble et on ne s’est jamais pris pour ce qu’on n’est pas, a ajouté Grégory Alldritt. Le fait de jouer pour une ville, un département et une région, ça permet de se transcender tous les week-ends et de mouiller le maillot. Forcément, je suis très content de prolonger pour trois ans de plus ici. » Une prolongation de contrat qui permet à La Rochelle de conserver un des principaux éléments de son effectif, ce que son rival toulousain a fait ces dernières semaines, avec notamment Antoine Dupont, Thomas Ramos ou, plus récemment, Romain Ntamack.