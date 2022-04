La Rochelle : Prendre la tête de l'Angleterre pourrait intéresser O'Gara

Would Ronan O'Gara fancy coaching England? 🤔

O’Gara : « Ce serait une énorme opportunité »

C’est un poste qui va susciter beaucoup de convoitises. Malgré les récents résultats du XV de la Rose, Eddie Jones va conserver son poste de sélectionneur jusqu’à la prochaine Coupe du Monde, organisée en France à l’automne 2023. Toutefois, pour le cycle suivant, la Fédération Anglaise de rugby (RFU) a déjà dévoilé ses plans. Prenant exemple sur ce qui a été mis en place en France en 2019, les dirigeants du rugby anglais comptent officialiser le nom du successeur d’Eddie Jones avant le tournoi mondial, qui verra l’Angleterre croiser le fer avec le Japon, l’Argentine et les Samoa lors de la phase de groupes. Comme Fabien Galthié a pu le faire avec Jacques Brunel, l’idée est de permettre une transition apaisée entre les deux techniciens. La liste des entraîneurs pouvant prétendre à prendre en main le XV de la Rose sera sans doute longue mais un potentiel candidat a déjà ouvert la porte.Actuellement en poste à La Rochelle, où il a succédé à Jono Gibbes l’été dernier, Ronan O’Gara a récemment été interrogé sur le sujet sur l’antenne de la chaîne britannique BT Sport et a confié qu’une telle proposition ne pouvait que l’intéresser. « Ce serait une énorme opportunité pour moi d'être à la tête de l'Angleterre. Quelle équipe, a déclaré le technicien irlandais, qui a toujours entraîné en France, mis à part un crochet par les Crusaders en 2018. Il y a toujours énormément de potentiel dans cette sélection, puis surtout des énormes joueurs, avec énormément de talent. Et puis la passion qu'il existe autour du rugby dans ce pays est spéciale. » Mais si la RFU devait opter pour le profil de Ronan O’Gara, un obstacle pourrait être la situation contractuelle de l’ancien international irlandais, qui est lié au Stade Rochelais pour encore deux saisons. Un fait qui pourrait ne pas faire pencher la balance en sa faveur.