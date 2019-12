La Rochelle : La signature de Brice Dulin bientôt conclue ?

Brice Dulin se prépare à changer d’air. L’arrière international français, présent au Racing 92 depuis 2014, ne devrait pas prolonger son contrat avec le club francilien. En effet, aucun accord entre le joueur formé à Agen et les dirigeants du Racing 92 n’a pu être trouvé jusqu’à présent, ce qui a poussé certains clubs à s’engouffrer dans la brèche. Alors que Clermont était sur les rangs, ce serait finalement La Rochelle qui décrocherait le gros lot ! Le club charentais, selon une information dévoilée par RMC Sport, aurait nettement avancé dans ses tractations avec le joueur passé par Castres autour d’un contrat portant sur les trois prochaines années, soit jusqu'au terme de la saison 2022-2023 du Top 14.

Leyds toujours dans l’œil de La Rochelle

Cette arrivée à La Rochelle permettrait à Brice Dulin de renouer le contact avec l'entraîneur irlandais Ronan O’Gara, avec lequel il a collaboré au sein du Racing 92 quand ce dernier était en charge des buteurs et du jeu défensif. Un dossier qui pourrait être bouclé rapidement quand celui de Dillyn Leyds semble devenir un peu plus nuageux. En effet, par voie de communiqué, les Stormers ont annoncé que l’ailier, arrière ou demi d’ouverture sud-africain, qui doit pallier le départ de Vincent Rattez vers Montpellier la saison prochaine, avait prolongé son contrat jusqu’en 2021 tout comme Pieter-Steph du Toit, Frans Malherbe ou Bongi Mbonambi. Une annonce qui, toujours selon RMC Sport, serait sans conséquence sur l’arrivée du joueur aux 9 sélections avec les Springboks au bord de l’Océan Atlantique. Des arrivées qui, si elles se confirment, devraient appuyer les ambitions du Stade Rochelais pour les saisons à venir.