( J14) : Agen crucifie Bayonne

Un seul essai pour l'Aviron

Le Stade Français est de nouveau lanterne rouge du Top 14 ! Agen a en effet mis fin à une série de cinq défaites d’affilée en championnat (onze toutes compétitions confondues !) en allant s’imposer 23-22 à Bayonne ce dimanche à la mi-journée, et remonte donc à la place de barragiste.é, et à Léo Berdeu, qui l’a transformé, ce qui a permis aux Lot-et-Garonnais de s’imposer sur le fil.Les Bayonnais (10emes du classement) n’ont jamais réussi à se défaire de l’emprise agenaise durant cette partie. A la mi-temps, le score était de 13-13, avec un essai de chaque côté : Johann Sadie à la 22eme pour Agen en bout de ligne, alors que le SUA était en supériorité numérique suite au carton jaune infligé à Torsten van Jaarsveld (23eme) pour de l'antijeu, et Guillaume Rouet à la 28eme pour Bayonne, sur un bon service de Monribot. Maxime Lafage et Raphaël Lagarde s’étaient chargés des points au pied.Bayonne encaisse donc une troisième défaite de suite et n’est plus qu’à deux points de son adversaire du jour, avant d’aller à Montpellier lors de la prochaine journée. De son côté, Agen recevra Castres, qui ne compte qu’un point de plus, dans un match décisif en vue du maintien.