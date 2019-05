Henri Foures est décédé

Henri Foures, ancienne figure du Stade Toulousain, est décédé à l'âge de 93 ans, a-t-on appris ce samedi. Deuxième ligne chez les Rouge et Noir après la Seconde Guerre Mondiale, il avait ensuite occupé une fonction d'entraîneur puis de dirigeant dans le club haut-garonnais avant de devenir président de l'association des Amis du Stade, propriétaire du stade Ernest-Wallon. Henri Foures avait connu quatre fois l'honneur de porter le maillot du XV de France, en 1951, il avait notamment fait partie de l'équipe qui s'était imposée pour la première fois à Twickenham. Une minute d'applaudissements a été observée samedi après-midi pour lui rendre hommage avant le coup d'envoi de Toulouse-Pau. "La famille stadiste et tous les amoureux de l’Ovalie perdent aujourd’hui un de ses représentants les plus exemplaires, dont le parcours exceptionnel constitue un motif de fierté et une source d’inspiration qui marquera durablement l’histoire de notre discipline et plus particulièrement celle du Stade Toulousain. Henri était un exemple par sa sagesse, sa vision. Il restera notre guide, celui qui nous accompagnera dans toutes les décisions que nous serons amenés à prendre dans le futur," a déclaré Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain, dans un communiqué publié sur le site du club.

