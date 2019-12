Grenoble : Intérêt croissant en Top 14 autour d'Etienne Fourcade

Alors que la mi-saison approche, les grosses cylindrées du Top 14 réfléchissent déjà à la saison prochaine. Et, du côté de Clermont et de Lyon, les yeux se tournent vers Grenoble, selon le magazine Midi Olympique. Sous contrat avec le FCG jusqu’au terme de la saison prochaine, soit jusqu’en juin 2021, Etienne Fourcade ne laisserait pas indifférent tant Franck Azéma que Pierre Mignoni. A la lutte au classement, l’ASM pointant à la troisième place juste derrière le LOU à l’issue de la 12eme journée, les deux clubs pourraient également rivaliser pour attirer le joueur de 22 ans.

Le LOU veut se refaire, Clermont veut se renforcer

Ce n’est pas un secret que le club lyonnais est à la recherche d’un talonneur à même d’appuyer l’inoxydable Mickaël Ivaldi. Si sa première cible était Peato Mauvaka, l’international français a finalement décidé de prolonger avec le Stade Toulousain, son club formateur, Etienne Fourcade serait une solution de repli de tout premier ordre même si les liens ne seraient pas rompus avec l’Américain Joseph Taufete’e, qui évolue actuellement à Worcester. En ce qui concerne Clermont, le départ à la retraite de Benjamin Kayser n’a pas été réellement comblé par Mike Tadjer et Yohan Beheregaray. John Ulugia approchant de la fin de sa carrière, l’ASM a déjà convaincu Adrien Pélissié de venir pour trois saisons mais Franck Azéma verrait d’un bon œil l’arrivée conjuguée d’Etienne Fourcade, quitte à devoir indemniser le club grenoblois. Affaire à suivre...