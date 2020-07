Décès d'Eric de Cromières : Florilège des plus beaux hommages

J’apprends avec une immense tristesse le décès de mon ami Eric de Cromières. Grand artisan du rugby professionnel, il a poursuivi la transformation de @ASMOfficiel en un centre d’excellence du rugby, avec un Brennus qui a fait chavirer à nouveau le peuple auvergnat. 1/2

— Paul Goze (@PaulGoze) July 23, 2020



La Ligue Nationale de Rugby partage l’immense tristesse du monde du rugby avec l’annonce du décès d’Eric de Cromières, président emblématique de l’ASM Clermont Auvergne et qui a participé à l’essor du rugby professionnel dans sa région et en France. 📄➡️https://t.co/XpFtMwQZv9 pic.twitter.com/o5W5LKem0d

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) July 23, 2020



J'exprime ma plus vive émotion à l'annonce du décès de mon ami Éric de Cromières. Toute mon affection à Béatrice et à sa famille, toute ma solidarité aux joueurs de l'@ASMOfficiel et à toute la communauté du rugby clermontois. pic.twitter.com/SDZE3AW6Rr

— Olivier BIANCHI (@olivierbianchi1) July 23, 2020



Triste d’apprendre la disparition d’Eric de Cromieres. Un grand dirigeant de l’@ASMOfficiel et du rugby français et une personne d’une extrême gentillesse. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et ses proches.

— Thierry Dusautoir (@TitiDusautoir) July 23, 2020



1/2 Bernard Pontneau : « Je suis profondément ému et affecté par la disparition d’Eric de Cromières. Au-delà du grand Président et de l’immense homme qu’il représente, Eric était devenu un ami avec qui je partageais de très nombreux points de vue. pic.twitter.com/mymUpsYoAh

— SectionPaloise (@SectionPaloise) July 23, 2020



⚫️ Eric De Cromières, Président de Clermont depuis 2013, s’est éteint dans la nuit.

Le club tient à rendre hommage à ce serviteur du rugby clermontois et français et adresse toutes ses condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de @ASMOfficiel. #SFParis https://t.co/IF5pj4Mp6X



— Stade Français Paris (@SFParisRugby) July 23, 2020



Très ému du décès d’Eric de Cromières avec qui j’avais des discussions passionnantes sur l’avenir du rugby. Toutes mes condoléances aux siens, à ses proches et à tous ses amis du rugby qui le pleurent. https://t.co/rpcv8CWjpl

— florian grill (@floriangrill) July 23, 2020



C'est avec tristesse et effroi que j’apprends le décès de Eric de Cromières.

Eric de Cromières était un grand dirigeant et un homme généreux. Il aimait les autres. Il aimait les clermontois. Il aimait les supporters de son club.



Mes condoléances à sa famille et à ses proches.



— Bernard Laporte (@BernardLaporte_) July 23, 2020



L'ensemble du club @usap_officiel adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Eric de Cromières.

Une pensée pour son club @ASMOfficiel, ses dirigeants, ses joueurs et supporters dont il était Président 🙏 https://t.co/8R42CeE9ym

— USAP (@usap_officiel) July 23, 2020



Tristesse d’apprendre le décès de Eric de Cromières. Depuis 7 ans à la tête de l’@ASMOfficiel, il avait apporté énormément au club et à tout le territoire auvergnat. La #yellowarmy sait ce qu’elle lui doit. Mes pensées sont tournées vers ses proches.

— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) July 23, 2020



Condoléances sincères et attristées à la famille, aux proches, au club. Eric de Cromières manquera tant à la grande famille du rugby. Ce grand président @ASMOfficiel était aussi un homme de projets et d'impulsion, engagé pour les valeurs du sport et pour notre territoire. https://t.co/38YDYfzZEK

— Préfète du Puy-de-Dôme (@Prefet63) July 23, 2020



Le club de l'AS Béziers Hérault adresse ses condoléances à la famille et aux proches d'Éric de Cromières ainsi qu'à tous les membres de l'@ASMOfficiel 🙏

— ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) July 23, 2020



Un homme charmant et engagé derrière son club, qui retrouvait souvent ses supporters même deux heures après un match.

Éric de Cromières, c’était ça !

RIP M. le Président 🙏🏻 #ASM pic.twitter.com/23a5WYumck

— Antonin Sanchez (@AntoninSanchez) July 23, 2020



Une grande tristesse ce matin.

Une pensée pour la famille et les proches d Éric de cromieres et pour tous les supporters de @ASMOfficiel

Il aura été un très grand président et un personnage majeur dans le developpement de notre sport 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/eFIVdRNJn9

— Philippe Spanghero (@PSpanghero) July 23, 2020



Monsieur Éric de Cromières c'est ça...

Et pour nous,supporters, un vide, une grande perte, une grande tristesse pic.twitter.com/p2RmhOlulT



— Geraud4315 (@geraud4315) July 23, 2020



Passionné et engagé, Éric de Cromières aura marqué l'@ASMOfficiel. Il était un grand dirigeant qui aimait profondément son club. Sa disparition laissera un grand vide dans le paysage clermontois et dans le rugby français.

Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.



— Claude Atcher (@ClaudeATCHER) July 23, 2020



Eric de Cromières nous a quitté et laisse un très grand vide dans le monde du Rugby. Je garde le souvenir d’un homme gentil, passionné de Rugby et attaché viscéralement à son Club. Mes pensées vont a sa famille et à ses proches.

— Serge Simon (@DrSergeSIMON) July 23, 2020



La vague des témoignages aujourd’hui en dit long sur les qualités humaines d’Eric de Cromières. Nous pensons tous à sa famille et à ses proches. @ASMOfficiel https://t.co/eawIzLLt6M

— Cédric Beaudou (@Cdricbeaudou) July 23, 2020