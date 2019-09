Cocorico pour les Bleus sur tous les stades ! 

A J-7 du coup d'envoi de la Coupe du monde (20 sept.-2 nov.), et de l'entrée en lice du XV de France dans la compétition face à l'Argentine samedi prochain, à Tokyo, la Ligue nationale de rugby (LNR) joue l'union sacrée derrière les Bleus.

#NeFaisonsXV

Ce week-end le rugby pro est à fond derrière le XV de France pour la Coupe du monde au Japon.



Des animations sur tous les terrains de @top14rugby et de @rugbyprod2 !



Venez au stade aux couleurs des Bleus



Voici le détail https://t.co/Yxw8tfWbp5 pic.twitter.com/BLnwrkP6lQ — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) 13 septembre 2019

De quoi rester songeur quand on pense aux relations orageuses entre le rugby professionnel et la Fédération Française de rugby (FFR) il n'y a encore pas si longtemps... Le Top 14 et la Pro D2 affichent pourtant ce week-end, à l'occasion de leur 4e journée, le soutien de ce rugby pro à l'équipe de France sur tous les terrains. "Entre Marseillaise, chant du coq, brassard tricolore et campagne sur les réseaux sociaux, le TOP 14 et la PRO D2 jouent à fond la carte « bleue »."

Les capitaines, arbitres et le staff de chaque club arboreront un brassard bleu-blanc-rouge, tandis qu’une vidéo dédiée au XV tricolore défilera sur les écrans des stades à l'entrée des joueurs. Côté musique, la Marseillaise retentira en lieu et place de l'hymne de la LNR pour encourager le XV de France jusqu'au pays du Soleil-Levant. Ultime clin d'oeil, plutôt que la traditionnelle sirène de fin de période, le chant du coq résonnera dans les travées des stades pour annoncer le retour aux vestiaires. "Le Top 14 et la Pro D2 sont fiers d'afficher les couleurs tricolores pour cette 4e journée de championnat, explique Thomas Otton, Directeur de la communication de la LNR. Nous avons souhaité créer un dispositif interactif dans les stades et sur les plateformes digitales du rugby professionnel permettant aux supporters d'encourager leur club favori ainsi que leur équipe nationale. Au-delà du dispositif, cette opération Illustre notre engagement quotidien pour le succès du XV de France."