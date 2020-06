Clermont : Six mois d'absence pour Peceli Yato ?

Peceli Yato a été opéré du genou.

Il serait absent pour une période de 6 mois ? #ASM pic.twitter.com/622DFQx48z

— Team Jaune&Bleu (@TeamYellowArmy) June 28, 2020

Coup dur pour Clermont ! Déjà privé pendant plusieurs semaines de Peceli Yato en décembre dernier en raison d’une blessure au ligament latéral externe d’un genou, le troisième-ligne international fidjien (21 sélections) pourrait être écarté des terrains pendant une durée allant jusqu’à six mois. En effet, selon une publication Instagram repérée par le compte Twitter Team Jaune&Bleu, la compagne du joueur de l’ASM a confirmé que ce dernier a subi ce jeudi une opération au genou gauche.Le commentaire ajouté à cette photo ne laisse guère de doute. « Voici un nouveau genou... On se retrouve dans six mois », est ainsi annoncé. Cadre de l’équipe dirigée par Franck Azéma, Peceli Yato ne devrait pas rechausser les crampons avant le début de l’année 2021. Avec une reprise du Top 14 pour la saison 2020-2021 qui n’est pas attendu avant le mois de septembre et une trêve internationale qui pourrait être rallongée, l’absence de l’international fidjien pourrait s’achever avant la fin de la phase aller du championnat. Le club auvergnat devra ainsi compter sur des joueurs comme Fritz Lee, Arthur Iturria ou Judicaël Cancoriet pour tenir en troisième ligne durant la première partie de saison.