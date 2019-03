Clermont: Parra, Lopez et Fofana titulaires

Sans surprise, Morgan Parra, Camille Lopez et Wesley Fofana, tous les 3 laissés à la disposition de leur club par l'encadrement du XV de France, sont titulaires pour la réception de Grenoble par Clermont ce samedi, à Marcel-Michelin (18h), dans le cadre de la 18e journée du Top 14. Leur coach Franck Azéma n'a pas hésité à donner du temps de jeu à ses 3 joueurs, relégués en tribunes avec les Bleus lors de la victoire contre l'Ecosse et appelés à retrouver Marcoussis dimanche pour entamer la préparation du déplacement en Irlande, le week-end prochain. 2 autres changements sont opérés dans le quinze de départ clermontois par rapport à la dernière défaite à Lyon avec les présences au coup d'envoi de Damien Chouly et Tim Nanaï Williams respectivement en 3e ligne et à l’arrière du XV auvergnat.

Le XV clermontois : Nanai-Williams - Betham, Moala, Fofana, Grosso - (o) Lopez, (m) Parra (Cap.) - Lapandry, Lee, Chouly - Jedrasiak, S. Timani - Zirakachvili, Ulugia, Uhila.

Remplaçants : Kayser, Kakabadze, van Tonder, Ruaud, Cassang, Abendanon, Lamerat, Simutoga.

A noter les débuts en Top 14 côté grenoblois du n°8 Thibaut Martel, en tant que titulaire, et Corentin Glénat, sur le banc ; 9 changements interviennent par rapport au déplacement à Bordeaux le week-end dernier.