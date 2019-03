Clermont: Lopez assure "retrouver l'équipe de France avec énormément d’envie"

Le forfait sur blessure de dernière minute de Morgan Parra, son compère de la charnière, n'a pas fini de faire causer... Camille Lopez, lui, était bien titulaire lors de la victoire fleuve de l'ASM Clermont Auvergne ce samedi, à Marcel-Michelin, face à Grenoble (50-14), et l'ouvreur international, qui n'avait plus joué depuis la débâcle dans le 'crunch' à Twickenham, a goûté ce succès. Avec ce commentaire à l'issue du match que relaie le site de son club : "Cela fait du bien de jouer au rugby, qui plus est quand il y a la victoire au bout. Nous avons besoin de points, le contrat est rempli", lance celui que Jacques Brunel a privé de la dernière victoire des Bleus face à l'Ecosse (27-10) en le réduisant avec Parra à un rôle de spectateur dans les tribunes du Stade de France.

Mais Lopez, lui, à la différence a priori du demi de mêlée, qui devrait déclarer forfait, va prendre dès dimanche la direction de Marcoussis pour y débuter la préparation du match en Irlande, dans le cadre de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations, dimanche prochain (16h). "Maintenant, je vais retrouver l'équipe de France avec énormément d’envie." S'il le dit...