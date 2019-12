Clermont : Lapandry jusqu’en 2023

Issu du centre de formation de Clermont, Alexandre Lapandry va rester chez les Jaunards jusqu’à 2023 au moins ! Le troisième ligne de 30 ans, qui avait débuté chez les pros en 19 ans, a en effet prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires. Le natif de Paray-le-Monial, sélectionné à treize reprises chez les Bleus, a disputé un total de 257 matchs avec l’ASM (53 en Champions Cup, 197 en Top 14). Il a remporté le Bouclier de Brennus en 2010 et 2017, mais également la Challenge Cup la saison passée avec son club de toujours. « Je suis très heureux de prolonger avec l’ASM. C’était évidemment pour moi le premier souhait. D’abord par amour pour ce maillot que j’ai toujours porté avec fierté et pour l’ensemble de ce club, de son environnement et de ses supporters, grâce à qui je m’épanouis pleinement. Aujourd’hui, je réalise aussi qu’à la fin de ce nouveau contrat j’aurai joué 15 ans à l’ASM ! », a réagi Lapandry sur le site officiel de son club. Cette saison, il a disputé huit matchs avec Clermont (1 essai).