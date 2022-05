Scott Crean « 𝙡’𝙤𝙗𝙟𝙚𝙘𝙩𝙞𝙛 𝙚𝙨𝙩 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙢𝙚𝙩𝙩𝙧𝙚 𝙪𝙣 𝙢𝙖𝙭𝙞𝙢𝙪𝙢 𝙙𝙚 𝙟𝙤𝙪𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙨𝙪𝙧 𝙡𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙖𝙞𝙣 »

De retour en Auvergne, Scott travaille dur pour optimiser la réhabilitation de Damian, Fritz ...#YellowArmy

✍️Full Story⤵️https://t.co/laEIY7ClzK pic.twitter.com/QaaS5SirAZ



— ASM Rugby (@ASMOfficiel) May 4, 2022

Vili, de paria à héros ?

Les mauvaises nouvelles s'accumulent en cette fin de saison pour Clermont. Toujours engagés dans la course aux phases finales avec une actuelle 9eme place au classement du Top 14 à deux journées de la fin de la phase régulière,Dans un second temps car ils se déplaceront à Aguilera lors de la prochaine journée de championnat chez la lanterne rouge, Biarritz, qui en dépit d'une rétrogradation en Pro D2 d'ores et déjà entérinée, aura probablement à cœur d'offrir une dernière sortie digne de ce nom à son public.En outre, l'ASM n'est clairement pas vernie avec la cascade de blessés parmi ses soldats. Ce mercredi, La Montagne a annoncé. Une intervention chirurgicale qui tiendra l'ancien international éloigné des terrains plusieurs mois. Ce dernier a quitté prématurément la pelouse de Marcel-Michelin samedi dernier, à la 17eme minute de jeu, lors du succès des Auvergnats aux dépens du Stade Français (29-26). Cette longue absence sera fortement préjudiciable à Clermont, déjà privé au poste de trois-quarts centre de l'ancien All Black George Moala et de l'international fidjien Apisai Naqalevu.Bien qu'il évolue régulièrement au poste d'ailier, le joueur du XV de Franceet ne peut pas non plus postuler dans ce secteur. Malgré ces défections, une bonne nouvelle pourrait éclaircir le ciel de l'ASM. Le prometteur Tani Vili qui avait fait parler de lui en raison de joutes verbales par voie de presse interposée avec son président Jean-Michel Guillon, devrait être disponible et effectuer son retour en tant que titulaire. Le futur joueur de Bordeaux-Bègles avait eu la douleur de perdre son père et n'avait pas pu participer au match contre le club de la capitale samedi dernier.