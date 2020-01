Castres : Morgan Phelipponneau joker médical

Actuel douzième de Top 14, Castres tient le remplaçant d’Antoine Tichit ! Le pilier s’est rompu les ligaments du genou fin novembre, et il sera remplacé jusqu’à la fin de la saison par Morgan Phelipponneau. Le pilier de 30 ans arrive en tant que joker médical en provenance d’Agen, qui l’a prêté pour les six prochains mois. Il a disputé quatre matchs de Top 14 et trois de Challenge Cup depuis le début de saison avec le SUA. Phelipponneau a porté auparavant les couleurs de Mont-de-Marsan, Morlaas et Vannes, avant de rejoindre Agen en 2017, où il avait été dirigé par l’actuel manager du CO, Mauricio Reggiardo.