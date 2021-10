Brive : Un joker médical appelé Jordan Joseph ?

#CABSR 𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇

Le CA Brive s’incline 6 à 8 face à La Rochelle. Une seconde période difficile pour les Brivistes qui se sont parfois montrés héroïques en défense. Cela n’a pas suffi face aux vice-champions de France. Merci à tous les supporters venus nombreux. pic.twitter.com/z7fdaUTPnw

October 16, 2021

Joseph vers un prêt à Brive ?

Brive va-t-il recruter un joker médical ? Le club corrézien, qui reste sur une courte défaite face à La Rochelle sur sa pelouse dans le cadre de la 7eme journée du Top 14, doit composer sans son troisième-ligne So’otala Fa’aso’o. Le troisième-ligne polyvalent samoan s’est blessé à une main la semaine passée et ne pourra pas éviter de recourir à une opération chirurgicale. Une procédure qui devrait éloigner le natif d’Auckland pour de longues semaines, laissant l’effectif du CAB amoindri à un poste crucial. Des carences qui ont été criantes à l’occasion du duel face aux Maritimes. Face à cela, le staff dirigé par Jeremy Davidson a pesé le pour et le contre de toutes les solutions et, selon les informations du quotidien local La Montagne devrait finalement opter par le recrutement d’un joueur supplémentaire.Afin de pallier l’absence de So’otala Fa’aso’o, le club briviste aurait déjà coché le nom d’un joueur pouvant apporter une certaine plus-value à son effectif. Aligné à seulement deux reprises depuis le début de la saison de Top 14 par le Racing 92, le troisième-ligne champion du monde des moins de 20 ans avec les Bleuets en 2018 et 2019 Jordan Joseph serait l’heureux élu. En quête de temps de jeu, le joueur de 21 ans pourrait le trouver en terre corrézienne. Un recrutement qui pourrait prendre la forme d’un prêt de la part du club francilien, qui s'était ouvert à cette possibilité en fin de saison dernière. Une solution qui rappellerait des souvenirs aux dirigeants du CAB puisque So’otala Fa’aso’o a été d’abord prêté à l’été 2019 par... le Racing 92 avant de s’installer définitivement en Corrèze, avec un contrat valable jusqu’à l’été 2022.