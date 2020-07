Brive : Brandon Nansen signe pour la saison prochaine

Passé par le Stade Français en 2017-18, où il n’a disputé que quatre matchs, Brandon Nansen est de retour en France, à Brive. Le deuxième ligne international samoan (26 ans, 3 sélections) s’est engagé pour la saison prochaine avec le club corrézien, onzième du Top 14 au moment de l’interruption de la saison pour cause de pandémie de coronavirus. Depuis 2018, celui qui a passé sa jeunesse en Nouvelle-Zélande évoluait chez les Dragons de Newport, au pays de Galles, où il a disputé 15 matchs, dont 8 comme titulaire.

"Il va apporter de l’expérience à notre équipe"

« Brandon est un joueur qui a beaucoup d’expériences à tous les niveaux : All Blacks scolaire, international Manu Samoa, aux Blues et au pays de Galles avec les Dragons. Deuxième ou troisième ligne rugueux, agressif et massif, il va compléter notre effectif et donner du punch devant », s’est réjoui le manager du CA Brive Jeremy Davidson. « Brandon a un profil qui s’intègre complètement dans notre vision pour la saison prochaine. Nous sommes ravis de son arrivée. Il va apporter de l’expérience à notre équipe », a déclaré de son côté le directeur général du club Xavier Ric.