Bordeaux-Bègles : Prolongation de contrat de trois ans supplémentaires pour Jalibert

Pur produit de la formation girondine, Matthieu Jalibert n’est pas décidé à changer d’air. Le demi d’ouverture international (1 sélection) a prolongé son engagement avec l’Union Bordeaux-Bègles pour trois saisons supplémentaires, annonce le club girondin par voie de communiqué. « Enfant du club, passé par toutes les catégories depuis le CABBG jusqu'au espoirs de l'UBB en passant par le XV de France », assure le club, Matthieu Jalibert est désormais lié au club présidé par Laurent Marti jusqu’au terme de la saison 2022-2023. Le joueur aux 35 matchs disputés au plus haut niveau, Top 14 et Champions Cup confondus, va ainsi continuer sa progression au sein de l’UBB afin d’espérer à l’avenir prétendre à une place dans le groupe de Fabien Galthié. « L’aventure continue jusqu’en 2023 », a confirmé Matthieu Jalibert via son compte officiel Instagram.