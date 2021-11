Bordeaux-Bègles : Prêté par Biarritz, Hart arrive comme joker médical

UBB : James Hart arrive en joker https://t.co/rjmvonnGb7 pic.twitter.com/M9O7GMUaCe

Un quatrième club en France pour James Hart

Christophe Urios va bientôt avoir un troisième demi de mêlée dans son effectif. Blessé à un genou lors de la première étape du Supersevens, organisée à Aix-en-Provence le 14 août dernier, Jules Gimbert est écarté des terrains pour de longs mois en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur. Pour le début de saison du Top 14, le staff de l’UBB s’est appuyé sur le duo composé de Yann Lesgourgues et Maxime Lucu pour occuper le poste de demi de mêlée, avec Matthieu Jalibert, François Trinh-Duc et Mateo Garcia pour compléter comme numéro 10. Toutefois, avec le retour prochain de la Champions Cup et des matchs face aux Leicester Tigers le 11 décembre puis sur la pelouse des Scarlets le 19 décembre, le club girondin a relancé ses recherches pour attirer un numéro 9 comme joker médical. Selon les informations du quotidien régional Sud Ouest, une solution a pu être trouvée.C’est du côté de Biarritz que Christophe Urios, qui a laissé entendre ce mardi en conférence de presse que tout était bouclé, a trouvé son bonheur. En effet, après avoir porté les couleurs de Grenoble, du Racing 92 et de Biarritz depuis la saison dernière, James Hart va rejoindre Bordeaux-Bègles le temps que Jules Gimbert se remette pleinement de sa grave blessure. Une arrivée du demi de mêlée irlandais de 29 ans, passé par le Munster entre 2017 et 2019, qui prendra la forme d’un prêt, avec un retour à Biarritz de James Hart qui sera immédiat une fois que l’UBB aura retrouvé son effectif initial complet. Une arrivée immédiate qui sera suivie d’une autre pour la saison prochaine. En effet, toujours selon Sud Ouest, le club girondin a trouvé le remplaçant de Thierry Paiva, annoncé à La Rochelle dès cet été. Le jeune pilier gauche de Bayonne Ugo Boniface a, en effet, trouvé un accord avec l’UBB pour les deux prochaines saisons.