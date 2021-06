Biarritz : L'arrivée de Tevita Kuridrani annoncée

Top 14 : Tevita Kuridrani a donné son accord au Biarritz Olympique https://t.co/esyuQhPYs9 pic.twitter.com/Xq1cKAVaL7

— SudOuest Sport (@SudOuest_Sport) June 22, 2021

Kuridrani va former une paire détonante avec Saili

Pour son retour dans l’élite, Biarritz n’entend pas faire de la figuration. A peine une dizaine de jours après sa victoire aux tirs au but sur Bayonne lors de l’Access Match, le BO donne un grand coup d’accélérateur à sa campagne de recrutement. Alors que sept nouveaux joueurs vont rejoindre le club basque pour lancer la saison 2021-2022, les demis de mêlée Tomas Cubelli et Clément Darbo, les troisièmes-lignes Antoine Erbani et Josh Hyrell, les piliers Quentin Samaran et Zakaria El Fakir ainsi que le demi d’ouverture Brett Herron, c’est une recrue d’un tout autre calibre qui devrait s’installer au pays Basque dans les semaines à venir. En effet, selon les informations recueillies par le quotidien régional Sud Ouest, c’est un international australien très expérimenté qui devrait venir renforcer la ligne de trois-quarts.Après avoir porté le maillot des Wallabies lors de 61 matchs, le trois-quarts centre Tevita Kuridrani va venir vivre à Biarritz sa première expérience loin de l’Australie. Natif de Suva, sur les îles Fidji, le joueur de 30 ans, n’a connu que les Brumbies puis la Western Force durant sa carrière professionnelle débutée en 2012. Selon le quotidien, l’accord entre Tevita Kuridrani et le Biarritz Olympique porte sur les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2023. Sans doute que la présence dans l’effectif biarrot d’Henry Speight, également natif de Suva et qui a porté à 19 reprises le maillot des Wallabies, a pu peser dans la balance. Cette signature va permettre au staff du BO de former une ligne de centre à même de mettre en difficulté les grosses cylindrées du Top 14, associant Tevita Kuridrani à l’international néo-zélandais Francis Saili (2 sélections). Biarritz ne veut pas être reprendre l’ascenseur dans un an et s’en donne visiblement les moyens.